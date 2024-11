La denuncia dell'avvocato Margherita Corriere, presidente di Ami, nella giornata del 19 marzo

«In occasione della ricorrenza della Festa del Papà non posso non dedicare tale giornata a tutti quei padri che, a causa di aspre conflittualità sorte in occasione di separazioni e divorzi, trascorreranno anche questo giorno lontani dai loro figli e che stanno civilmente e dignitosamente combattendo una battaglia legale per non perderli e poter contribuire attivamente alla loro sana crescita affettivo-relazionale».

L’avvocato Margherita Corriere, presidente della Sezione Distrettuale di Catanzaro dell’associazione degli "Avvocati Matrimonialisti Italiani", nella giornata del 19 marzo, ricorda il dramma vissuto, anche in Calabria, da decine di padri separati.