Nel Reggino i carabinieri scoprono armi e munizioni. In particolare, i controlli dei militari hanno riguardato località Vallone Pace del Comune di Roccaforte del Greco, dove, all’interno di contenitori stagni interrati o celati in anfratti del suolo, sono stati rinvenuti un fucile austriaco Steyr Mannlicher calibro 5.56 con matricola abrasa, due candelotti per segnalazioni, numerose munizioni di vario calibro nonché una fototrappola ben nascosta e posta all’interno di un’autovettura in stato di abbandono. Il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, ad eccezione dei due candelotti distrutti in loco da personale del Nucleo artificieri antisabotaggio del Comando provinciale Carabinieri di Reggio Calabria.