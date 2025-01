L’incubo è durato diverse ore. La piccola Sofia, scomparsa dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza intorno alle18,30, è stata ritrovata dalle forze dell’ordine all’altro capo dell’area urbana, in contrada Rocchi, area di Rende nei pressi della cittadella universitaria.

In clinica, alle 21,30, dopo una serata di angoscia, le facce erano finalmente sollevate. Grazie alle ricerche condotte da polizia e carabinieri e al tam tam che è partito sui social, la vicenda drammatica si è chiusa con un lieto fine.

Fin dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 21 gennaio, sono stati diffusi foto e video della coppia che sarebbe responsabile del rapimento. In uno dei video si vedono i due adagiare la bimba in una culla dopo un breve conciliabolo. In altre immagini viene immortalata l’automobile che avrebbe portato la coppia lontana dalla clinica. Sulle tracce di quell’auto le forze dell’ordine hanno setacciato l’area urbana fino al ritrovamento in contrada Rocchi. Secondo quanto appreso la piccola sta bene. La coppia è stata arrestata.