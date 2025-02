Gli avvocati Penna e Pisani evidenziano l’omessa custodia e vigilanza dei pazienti ricoverati: «In corso indagini difensive, non escludiamo di segnalare alla Procura condotte penalmente rilevanti»

«Gli avvocati della famiglia della piccola Sofia, Chiara Penna e Paolo Pisani, diffidano “IGreco – Ospedali riuniti Srl” in persona del legale rappresentante pro tempore – Clinica Sacro Cuore Cosenza». Così i due avvocati della famiglia vittima del rapimento avvenuto lo scorso 21 gennaio. «L’aspetto al momento evidenziato – dicono i due legali – è quello della omessa custodia e vigilanza dei pazienti ricoverati, con particolare riferimento ai minori neonati, considerato il sequestro di persona subito dalla neonata e il danno cagionato alla degente Valeria Chiappetta nonché al papà e all’intera famiglia Cavoto».

«I legali – si legge nella nota – specificano che non si escludono ulteriori integrazioni di querela da porre all’attenzione del Sostituto Procuratore della Repubblica Dottore Tridico, che si occupa del caso, in ordine a possibili condotte penalmente rilevanti e riconducibili sempre alla Clinica, all’esito delle attività di indagine difensive in corso, sulle quali continuano a mantenere stretto riserbo».