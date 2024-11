La giovane è stata trasportata al Grande Ospedale Metropolitano per gli accertamenti del caso. Le indagini sono ancora in corso e non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore

Dalle ultime indiscrezioni emergono nuovi sviluppi sul giallo relativo al ritrovamento del cadavere di un neonato a Villa San Giovanni. La procura sta seguendo una pista che ha portato a una famiglia del luogo, composta anche da una ragazza di quattordici anni e sua madre.

Le forze dell'ordine stanno approfondendo le indagini attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti in alcune zone interessate dai fatti, vagliando anche altre informazioni raccolte. La giovane quattordicenne, che potrebbe essere la madre del neonato abbandonato, è stata trasportata al Grande Ospedale Metropolitano per gli accertamenti del caso, anche perché affetta da setticemia che sarebbe conseguenza del parto avvenuto nello scorso fine settimana in circostanze sulle quali sono in corso le indagini degli investigatori.

Si é appreso, comunque, che il contesto familiare cui appartiene la 14enne é particolarmente degradato. Nella stessa giornata di domani dovrebbe essere disposta l'autopsia sul corpo del neonato. La madre della ragazza sarà sottoposta a interrogatorio dagli inquirenti per comprendere meglio la situazione. Le indagini sono ancora in corso e non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.