Nessun colpo di scena per la nomina del presidente della Calabria Film Commission. Dopo due mesi dalla scadenza del bando per la ricerca del nuovo presidente oggi il presidente della regione Roberto Occhiuto ha confermato lo stilista di Lamezia Terme Anton Giulio Grande, al secolo Antonio Grande, come presidente. Il suo nome di battesimo era comparso nella short list pubblicata sul sito della Regione Calabria a qualche settimana dalla chiusura delle candidature.

Tra i nomi degli aspiranti c'era anche quello di Paride Leporace, giornalista, con alle spalle una lunga esperienza a capo della Lucania Film Commission, e di Giuseppe Citrigno, ultimo presidente della Fondazione Calabria Film Commission prima della lunga pausa commissariale. Giovanni Minoli, commissario sotto il governo Santelli, aveva preso le redini dell'ente a titolo gratuito, mentre Anton Giulio Grande, ha percepito fino alla scadenza 65mila euro all'anno.