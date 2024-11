Non si registrano eccessivi disagi al momento ma si attende un peggioramento delle condizioni climatiche nelle prossime ore. La Protezione civile ha diramato l’allerta meteo

Un'abbondante nevicata é in corso a Reggio Calabria ed in Aspromonte. Disagi si registrano lungo la statale che da Reggio conduce nella stazione sciistica di Gambarie d'Aspromonte. Difficoltà, a causa delle neve e del ghiaccio formatosi lungo la strada, per alcune persone che percorrevano l'arteria in auto. Criticità si registrano anche a Staiti e Bruzzano Zeffirio. Sul posto, per i soccorsi, ci sono le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e la Protezione civile regionale, la sala operativa della quale sta seguendo costantemente l'evolversi della situazione.





Il prefetto di Reggio, Michele di Bari, ha disposto l'attivazione dell'Unità di crisi per fare fronte alle problematiche che si stanno determinando. É stata disposta l'istituzione di più presidi da parte delle forze dell'ordine e delle Polizie locali lungo le strade d'accesso a Gambarie allo scopo di impedire la circolazione dei veicoli privi di catene montate. I disagi, al momento, non sono eccessivi, ma si teme un peggioramento.



La Protezione civile ha esteso l’allerta meteo per le successive 36 ore si prevede il persistere di venti forti di burrasca dai quadranti settentrionali, mareggiate lungo le coste esposte e nevicate sparse fino al livello del mare.