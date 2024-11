La neve caduta nelle ultime ore in Calabria , ha interessato durante la notte scorsa i principali rilievi della Sila e del Pollino , ma anche le quote collinari del Cosentino e del Catanzarese . In mattinata i fiocchi si sono visti cadere timidamente su Acri, Montalto, e gran parte dei comuni Arbereshe nel Cosentino, mentre nel Catanzarese Sersale e Cerva sono stati i principali comuni interessati dai fiocchi.

La situazione è peggiorata nel tardo pomeriggio, quando in modo particolare ad Acri (foto a destra), nel Cosentino, si è avuto un netto aumento dell’intensità della precipitazione nevosa, con accumuli che stanno interessando in questo momento anche le quote più basse del territorio comunale. Per tale motivo, e in previsione di possibili, quanto probabili gelate notturne, che renderebbero difficilmente praricabili gran parte delle strade comunali, il sindaco Pino Capalbo ha già comunicato, attraverso un'ordinanza, la decisione di chiudere le scuole per la giornata di domani, martedì 25 gennaio.

Disagi per gli automobilisti

La mattinata del 25 gennaio si è aperta con disagi per molti automobilisti che, soprattutto per motivi di lavoro, transitano quotidianamente lungo le strade del comune di Acri. Nonostante i mezzi spalaneve e spargisale siano in azione dalla serata di ieri, per intervenire sul vasto territorio comunale, ghiaccio su alcuni tratti stradali è segnalato in particolare nelle zone situate a quote più alte, come in località Là Mucone e San Giacomo d'Acri.