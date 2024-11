La storia del bambino la cui morte scosse l'opinione pubblica internazionale. La storia di due genitori straordinari, Reginald e Margaret, che con la loro scelta, d'amore e di coraggio, hanno segnato uno spartiacque, contribuendo in maniera determinante alla diffusione della cultura della donazione in tutto il mondo.



LaC Dossier, il programma di approfondimento e d'inchiesta giornalistica di LaC Tv, questa sera alle ore 21 inaugura la sua nuova serie con un intenso documentario dedicato al piccolo Nicholas Green. Sul canale 19 del digitale terrestre, ed in streaming su lactv.it e le altre piattaforme web della società editoriale Diemmecom, "Nicholas Green - Il dono della vita" ricostruirà il caso di cronaca, racconterà anche le zone d'ombra di una vicenda giudiziaria conclusasi con la condanna definitiva degli assassini, ma che ha lasciato aperto un interrogativo: i due killer ritenuti colpevoli oltre ogni ragionevole dubbio, erano soli sulla Fiat Uno che quella notte di 25 anni fa assaltò, lungo la Salerno-Reggio Calabria, l'Y10 su cui viaggiava la famiglia Green?



Un racconto approfondito e struggente, quello che proporrà LaC Dossier nel suo nuovo ciclo, dedicato alla memoria del bimbo americano rimasto nel cuore di una terra, la Calabria, nella quale ha trovato la morte e che i suoi genitori non hanno mai smesso di amare.