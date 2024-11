L'iniziativa, promossa dal gruppo delle Agende Rosse, coordinato da Federica Giovinco, si svolgerà alle 20.30 in Viale Roma

Parteciperà anche il Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Bisignano al magistrato Nicola Gratteri, in programma questa sera, 8 settembre, alle ore 20, in Viale Roma.

Iniziativa del gruppo Agende Rosse

Il riconoscimento, deliberato dal Commissario Straordinario del comune, Regina Antonella Bardari, verrà assegnato nel corso di una iniziativa promossa dal gruppo delle Agende Rosse Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, coordinato da Federica Giovinco. Sarà l’occasione, per il procuratore di Catanzaro, di presentare anche il suo ultimo libro Non chiamateli eroi, dedicato proprio ai due giudici palermitani. L’incontro sarà moderato dal giornalista de LaCnews24.it Salvatore Bruno.