Una lettera per dire no al centro Covid a Germaneto ed esprimere invece consenso per la soluzione prospettata nell’ex edificio di Villa bianca di Catanzaro. È quella inviata alla presidente della Regione Jole Santelli dai direttori delle Scuole di Specializzazione mediche, dei direttori di Unità operative a direzione universitaria, dei coordinatori di Dottorato, di coordinatori dei Corsi di laurea di area sanitaria dell’Università di Catanzaro.

La lettera

Gentile Presidente,

vogliamo esprimervi la nostra viva preoccupazione e il nostro forte dissenso sulla ipotesi ventilata dal Dott. Zuccatelli in merito al centro Covid calabrese che rifiuta l’ipotesi di utilizzo dell’ex Villa Bianca e propone l’attivazione del centro Covid regionale all’interno del Policlinico universitario.



Come specificato dal nostro Rettore e apprezzato da numerosi esponenti della politica e della società civile calabrese, è necessario pensare da subito ad un Centro Covid regionale che ci consenta di fronteggiare il ritorno di questa o l’arrivo di altre epidemie. Anche il Presidente del Consiglio ieri ha manifestato l’intenzione del Governo in tale direzione.



L’edificio dell’ex Villa Bianca, già sede del Policlinico universitario fino a pochi anni fa attualmente ospita alcune Unità Operative e si presta benissimo alla bisogna; peraltro molti tecnici da noi consultati hanno smentito ogni diversa considerazione legata ai tempi di realizzazione o alla infattibilità che appare – ci spiace doverlo notare - superficiale.



La struttura, tra l’altro,richiamando tutte le forze mediche presenti in città ed in regione, potrebbe rapidamente diventare il primo IRCCS calabrese e attrarre finanziamenti per la ricerca e lo svilupporappresentando il primo embrione di collaborazione tra Ospedale Pugliese e Università e diventando un importante riferimento per l’intero meridione.



L’ipotesi prospettata dal Commissario, invece, rappresenterebbe un danno probabilmente irreversibile per la Facoltà di Medicina e le Scuole di Specializzazione da noi dirette.



La mission dell’Università, infatti, è la formazione e la ricerca con l’assistenza che è strumentale a queste due funzioni. Purtroppo il funzionamento della facoltà di Medicina è ignorato da molti che parlano a sproposito e, ci dispiace dirlo, anche dal commissario.



L’edificio C della struttura di Germaneto comprende, infatti, ai primi tre piani, i laboratori di ricerche, le aule didattiche e la mensa degli studenti con un flusso giornaliero di centinaia di giovani che vivono il campus e vedrebbero interdetto l’accesso o che dovrebbero addirittura fare percorsi comuni ai pazienti contagiati col rischio di una bomba epidemica.



L’edificio A ospita le sale operatorie, la cardiochirurgia e le terapie intensive e, quindi, deve essere rapidamente ridestinato alle sue funzioni originali;una destinazione diversa comprometterebbe

i corsi di Medicina, delle professioni sanitarie e la chiusura delle Scuole di Specializzazione di area chirurgica. È questo che vuole il Commissario?



Noi facciamo appello alla sua sensibilità politica affinché l’edificio dell’ex Villa Bianca sia immediatamente destinato a Centro Covid e non si perda altro tempo per inseguire ipotesi che vedrebbero in pochi anni la Calabria priva dell’unica Facoltà di Medicina, delle Scuole di Specializzazione e quindi di medici specialisti con l’increscioso aumento dell’emigrazione sanitaria.



On. Presidente intervenga senza ulteriore indugio per tutelare sia i cittadini calabresi che gli studenti della Facoltà di Medicina calabresi!

I firmatari

Arturo Pujia, Direttore Scuola Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione

Giovanni De Sarro, Direttore UO Farmacologia

Giuseppe Viglietto, Presidente Senato Accademico

Francesco Saverio Costanzo, Direttore Scuola Specializzazione in Biochimica

Nicola Perrotti, Presidente Scuola Medicina

Agostino Gnasso, Coordinatore Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Carlo Torti, Direttore Scuola di Specializzazione in Malattie infettive

Daniele Torella, Coordinatore Dottorato Biomarcatori

Stefano Alcaro, Coordinatore Dottorato Scienze della Vita

Giovanni Cuda, Coordinatore Dottorato Oncologia Molecolare

Antonio Gambardella, Direttore Scuola di Specializzazione in Neurologia

Patrizia Doldo, Direttore UO GAstroenterologia

Federico Longhini, Direttore Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione

Angelo Lavano, Direttore Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia

Rocco Damiano, Direttore Scuola di Specializzazione in Urologia

Pasquale Mastroroberto, Direttore Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia

Steven Nisticò, Direttore Scuola di Specializzazione in Dermatologia

Stefano De Franciscis, Direttore Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale

Domenico Laganà, Direttore Scuola di Specializzazione in Radiologia

Umberto Aguglia, Direttore UO Neuologia RC

Giuseppe Sammarco, Direttore UO Chirurgia Addominale

Ludovico Abenavoli, Direttore Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia

Francesco Luzza, Direttore UO Fisiopatologia Digestiva

Giorgio Gasparini, Direttore Scuola di Specializzazione in Ortopedia

Girolamo Pelaia, Direttore Scuola di Specializzazione in Pneumologia

Michele Andreucci, Direttore Scuola di Specializzazione in Nefrologia

Giorgio Fuiano, Direttore UO Nefrologia

Emilio Russo, Direttore Scuola di Specializzazione in Farmacologia

Marica Liberto, Direttore Scuola di Specializzazione in Microbiologia

Pietro Ricci, Direttore UO Medicina Legale

Santo Gratteri, Direttore Scuola di Specializzazione in Medicina Legale

Manfredi Greco, Direttore UO Chirurgia Plastica

Giuseppe Cascini, Direttore UO Medicina NUcleare

Umberto Sabatini, Direttore UO Neuroradiologia

Pasquale De Fazio, Direttore UO Psichiatria

Marta HrIbal, Coordinatore Corso di Laurea in Dietista

Francesco Andreozzi, Direttore Scuola di Specializzazione in Medicina Interna

Franco Arturi, Direttore UO Medicina Interna

Angela Sciacqua, Direttore Scuola di Specializzazione in Geriatria

Vincenzo Scorcia, Direttore Scuola di Specializzazione in Oculistica

Donatella Bruzzichessi, Coordinatore Corso di Laurea in Ortottista

Franco Pucci, Coordinatore Corso di Laurea in Tecnici di Neurofisiopatologia

Daniela Foti, Direttore Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica

Antonio Aversa, Direttore Scuola di Specializzazione in Endocrinologia

Leonzio Fortunato, Direttore UO Odontostomatologia

Antonio Ammendolia, Direttore Scuola di Specializzazione in Fisiatria

Aida Bianco, Direttore Scuola di Specializzazione in Igiene

Carmelo Nobile, Direttore UO Igiene

Gianni Matera, Direttore UO Microbiologia

Giuseppe Chiarella, Direttore UO Audiologia

Maria Giulia Cristofaro, Direttore UO Chirurgia MAxillo Facciale

Nicola Lombardo, Direttore UO Otorinolaringoiatria