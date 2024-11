La Dda di Reggio Calabria ha espresso parere negativo alla revoca dei domiciliari per l’ex ministro

Si è espresso negativamente Giuseppe Lombardo, il Pm della Dda di Reggio Calabria, nei confronti della richiesta di revoca dei domiciliari per Claudio Scajola.



L’istanza per la revoca degli arresti domiciliari era stata presentata, ai giudici del tribunale di Reggio Calabria il 6 novembre scorso dal difensore dell’ex Ministro, Giorgio Perrone.

Claudio Scajola è imputato nel processo per i presunti aiuti alla latitanza di Amedeo Matacena. La prossima udienza è fissata per il 14 novembre