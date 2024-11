Necessario l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto i carabinieri per valutare la dinamica dell'incidente

Per cause ancora in corso di accertamento un’auto con a bordo una coppia di anziani è finita fuori strada sulla Statale 18 all’altezza di Nocera Terinese. La vettura, un Fiat Doblò, è andato a sbattere contro il guardrail. La donna, affetta da Sla e che sedeva nel sedile posteriore, ha riportato traumi agli arti inferiori ed è stata trasferita con elisoccorso nell’ospedale di Cosenza. Illeso il conducente ma in evidente stato confusionale. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo in attesa del soccorso stradale. La Statale 18, nel tratto interessato, rimarrà chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.