E’ grave ma, almeno a quanto sembra, fuori pericolo la titolare della pasticceria di Nocera Terinese che ieri è rimasta ferita da una devastante fuga di gas all’interno della sua pasticceria nella quale sono rimaste lievemente ferite altre tre persone. L’incidente poteva provocare una strage, il caso ha voluto che non ci fossero conseguenze irreparabili. La vicenda ha sconvolto il piccolo centro della riviera tirrenica, Tania Pontieri, infatti, la pasticciera rimasta coinvolta nell’incidente, è una giovane artigiana che a Nocera conoscono tutti.

Nocera, esplode una bombola in una pasticceria: quattro feriti (FOTO)

La comunità si è stretta intorno alla sua famiglia fin dai primi minuti dell’incidente, centinaia le persone che sono accorse sul luogo per prestare soccorso. Tania, dopo essere stata trasportata in elicottero all’ospedale Pugliese di Catanzaro, sempre in elicottero, ieri è stata trasferita al reparto grandi ustioni Palermo. Primo, secondo e terzo grado, sono le ustioni riscontrate sul tutto il corpo della giovane artigiana nocerese, in particolare sul viso, almeno 15 giorni la degenza in terapia intensiva secondo i sanitari.

La disavventura nel quale è incappata la giovane, ha destato molto sconcerto nella cittadina lametina, centinaia gli attestati di solidarietà fatti giungere da amici e semplici conoscenti alla famiglia.

Il papà, che lavora nella scuola a Verona, ieri si è precipitato al capezzale della figlia a Palermo dove si trovava la moglie Maria che aveva seguito la ragazza nel trasferimento dal nosocomio catanzarese a quello palermitano. Tania Pontieri, poco più che 23 anni, con grandi sacrifici aveva costruito la sua attività, un’attività a lungo sognata e svolta con dedizione e passione e che, anche commercialmente, stava riscuotendo un discreto successo, grazie anche alla sua bravura come pasticciera. Ieri in un attimo tutto è andato in fumo. Tuttavia ha preservato la cosa più preziosa per se e per la sua famiglia: la propria vita. I giovani come Tania Pontieri, sono il futuro di questa terra, siamo sicuri che Tania si riprenderà presto e altrettanto presto con determinazione e passione, ricostruirà il suo sogno e la sua attività.

Pa.Mo.