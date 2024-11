Fortunatamente solo tanta paura per le vie del centro storico di Nocera Terinese. Un rogo si è sviluppato all'interno di un'abitazione, partendo da una stufa a gas. Densa la colonna di fumo che si è alzata, rendendosi ben visibile da diverse parti del paese.

All’interno dell’abitazione un anziano signore, ultra ottantenne, che è stato prontamente soccorso e portato in salvo da un carabiniere che in quel momento era fuori servizio. Per l'ottantenne fortunatamente nessuna conseguenza.

L'incendio ha danneggiato i locali interni e parte del tetto di copertura per cui, in via precauzionale, viene interdetto l'accesso all'appartamento in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali da parte degli enti preposti.