Un ragazzo di 15 anni che percorreva in bici via Marcello de Luca a marina di Nocera Terinese è stato investito da un’automobile. Sul posto sono intervenuti personale del 118 e l’elisoccorso di Lamezia Terme. Le condizioni del ragazzo non appaiono gravi. Per il rilievi dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione e personale del pronto intervento della compagnia dei carabinieri di Lamezia Terme. Allo stato sono stati individuati i responsabili dell’investimento i quali sono trattenuti nella locale stazione dei carabinieri.