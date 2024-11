Nella notte tra domenica 26 e lunedi 27 novembre alcune persone si sono introdotte nell'area di pertinenza dell'impianto di depurazione sito in località Marina De Luca a Nocera Marina, manomettendo il sistema di allarme tagliando la rete elettrica esterna all'impianto stesso e prelevando, oltre ad attrezzi vari in uso al personale, diversi metri di cavo elettrico. A comunicarlo è il sindaco del comune del Catanzarese Saverio Russo che ha informato inoltre che da una prima stima il danno è quantificabile in circa 50mila euro a cui vanno a sommarsi i disagi degli abitanti della frazione Marina.

«In diversi punti del centro abitato, infatti – afferma Russo -, è fuoriuscito il liquame dai pozzetti, con concreto pericolo per la salute pubblica. L'amministrazione comunale si è immediatamente attivata per ripristinare la funzionalità dell'impianto, denunciando l'accaduto ai carabinieri che stanno già indagando su quanto accaduto».