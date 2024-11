Viale Stazione, circa due chilometri di rettilineo. La strada principale della frazione Marina di Nocera Terinese, che conduce da piazza Giovanni Paolo II al confine con il comune di Falerna, durante la giornata è molto trafficata e, soprattutto nelle ore notturne, i mezzi percorrono la tratta a velocità decisamente superiori al limite consentito in un centro abitato (50 km/h). La strada inoltre rappresenta un sorta di scorciatoia per gli automobilisti che dallo svincolo dell'A2 di Falerna vogliono raggiungere la Ss 18 per arrivare ad Amantea e nei comuni del Tirreno cosentino in generale. È una via dove insistono, oltre alla maggior parte delle case, molte attività commerciali, le scuole e la chiesa.

Un comitato spontaneo di residenti ha avviato una raccolta firme al fine di riuscire ad ottenere l’istallazione di dossi artificiali e di dispositivi elettronici per il controllo della velocità dei mezzi (autovelox) con l’obiettivo di porre fine a una circostanza sempre più comune. Le auto che sfrecciano su Viale Stazione rischiano di causare incidenti gravi, oltre ai frequenti sinistri che si verificano ogni giorno, e mettere in pericolo l’incolumità dei pedoni che attraversano.

Fino a oggi sono state raccolte oltre 200 firme e il comitato sta provvedendo a fare una relazione tramite un legale ed esperti di settore con il fine di fare giungere tutta la documentazione agli enti preposti.