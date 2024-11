Riferendosi alla manifestazione che si svolgerà domani a Polistena, la prima edizione della marcia degli amministratori sottotiro, a parlare è il sindaco di Cinquefrondi Michele Conia: ‘Si tratta di un momento importante utile a denunciare insieme la presenza delle ‘ndrine e a far riflettere’

Giornata importante quella che si svolgerà domani a Polistena a testimonianza che la Calabria non ci sta ad essere etichettata come patria malavitosa e corrotta. Senza negare il malaffare nessuno però può come piace dire a molti intellettuali antimafia, uccidere la speranza. E così, ci piace ricordare che nella Piana operano giovani amministratori come il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, da molti anni impegnato nella lotta al malaffare, ed oggi esempio di buona amministrazione in prima linea contro le mafie.



“Si tratta di un momento importante che inizia oggi a Cinquefrondi con il quadrangolare in memoria delle vittime innocenti di mafia, - ha detto Conia parlando della manifestazione di domani- utile a far sentire la voce di amministratori spesso troppo soli, utile a denunciare insieme la presenza delle ‘ndrine e a far riflettere, ma non basta perché poi servono e serviranno le pratiche quotidiane che ognuno di noi e magari meglio in rete riusciremo a mettere in atto”.



Sonia Rocca