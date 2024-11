'Domenico ha costruito un modello di accoglienza straordinario e non permetteremo che venga distrutto'. L'evento previsto alle 17 in piazza municipio

"Noi crediamo nell'onestà assoluta di Domenico Lucano, sindaco di Riace. Sappiamo che ha agito sempre ed esclusivamente per l'interesse dei migranti e della sua comunità e mai per interesse personale". E' quanto affermano, in una nota, gli organizzatori di un'iniziativa, in programma venerdì 13 ottobre, a sostegno del sindaco di Riace indagato dalla Procura di Locri per abuso d'ufficio, concussione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in relazione alla gestione del sistema di accoglienza.

"Domenico non è ricco - è detto nella nota del gruppo che si raccoglie nella sigla "noistiamoconmimmo" - e non si è arricchito ma ha costruito un modello di accoglienza e convivenza straordinario e non permetteremo che questo esempio venga distrutto. Per questo venerdì 13 ottobre alle 17 ci ritroveremo a Riace in piazza municipio. Invitiamo tutti coloro che in questi giorni esprimono sostegno e vicinanza a Domenico e a Riace a esserci attivamente".

L'iniziativa di sostegno a Lucano è stata organizzata da Peppino Lavorato, Tiziana Barillà, Angelo Broccolo, Francesco Cirillo, Giovanni Maiolo, Peppe Marra, Mimmo Rizzuti, Francesco Saccomanno, Chiara Sasso, Maurizio Zavaglia.