Il magistrato Ettore Squillace Greco, nato 66 anni fa a Siderno, beffato all'ultima curva dal voto del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, che per la prima volta da quando presenzia l'assemblea plenaria di Palazzo dei Marescialli, ha deciso la nomina di un procuratore. Il nuovo capo della procura di Firenze è infatti Filippo Spiezia, membro italiano e vicepresidente di Eurojust (l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria), il quale succede a un altro calabrese, Giuseppe Creazzo.

Ci sono voluti due anni per scegliere il profilo più idoneo a ricoprire l'incarico direttivo che ha competenze sia ordinarie che distrettuali. La procura di Firenze oggi coordina sia l'inchiesta sulla Fondazione Open, nella quale è coinvolto, tra gli altri, l'ex premier Matteo Renzi, attuale leader di Italia viva, che le indagini sulle stragi mafiose avvenute a Firenze negli anni 1992 e 1993. Di recente il capitolo investigativo, in cui sarebbe implicato anche l'ex superlatitante di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, si sarebbe allargato anche alla televisione, a seguito delle rivelazioni di Salvatore Baiardo fatte nel corso della trasmissione "Non è l'Arena", in onda su La7 e condotta da Massimo Giletti. Trasmissione chiusa in anticipo come annunciato tempo fa dallo stesso giornalista, sentito insieme a Urbano Cairo e al giornalista calabrese Paolo Orofino, dal pm Luca Tescaroli.



Spiezia e Squillace Greco, che in passato partecipò al processo di secondo grado denominato "Olimpia", uno dei maxi processi contro la 'ndrangheta, erano andati al ballottaggio: 15 a 15 la votazione finale. Spiezia però ha avuto in "dote" la preferenza di Pinelli. Una decisione, quella del vicepresidente del Csm, che innescherà inevitabilmente polemiche tra politica e magistratura. Squillace Greco rimane dunque procuratore di Livorno.