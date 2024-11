È ormai cosa fatta per almeno due delle aziende sanitarie alla cui guida il Consiglio dei ministri dello scorso 1° luglio aveva indicato altrettanti commissari. Alla fine il decreto di nomina è stato emesso dal ministro della salute, Giulia Grillo, e notificato all'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e all'azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza.

Alla guida della prima siederà Isabella Mastrobuono, romana, 62enne, medico con in tasca una specializzazione in Chirurgia Pediatrica all'Università di Tor Vergata. Ai vertici della seconda azienda è stata nominata, invece, Giuseppina Panizzoli, 53 anni, lombarda e un'esperienza maturata nelle aziende territoriali di Lecco e Bergamo. Saltata, invece, la nomina di Gilberto Gentili, individuato dal Consiglio dei Ministri per ricoprire l'incarico di commissario all'Azienda sanitaria provinciale di Crotone. Pare infatti che il manager abbia rinunciato all'incarico.

Luana Costa