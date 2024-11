Non accettava la fine della sua relazione sentimentale e perseguitava la ex con vessazioni e talvolta anche violenze: per questo motivo un 24enne di Dipingnano, nel Cosentino, è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale in sinergia con i colleghi della vicina stazione di Castrolibero.

Le indagini, coordinate dal tenente colonnello Antonio Quarta, hanno consentito di accertare che il giovane avrebbe posto in essere molestie, vessazioni e a volte anche atti violenti nei confronti di una 25enne con la quale aveva avuto una relazione. Tali comportamenti hanno causato nella ragazza un timore per la sua incolumità personale e un perdurante stato d'ansia.