Non ce l’ha fatta il piccolo Antonio Azzarito, il bambino di 11 anni rimasto ferito gravemente in un incidente avvenuto sulla ss 713, Trasversale delle Serre il 26 giugno scorso. È deceduto stamattina all’ospedale Pugliese di Catanzaro dove era ricoverato in condizioni disperate. Troppo gravi le ferite riportate a seguito del sinistro che ha coinvolto due auto. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, anche una operazione chirurgica nei giorni scorsi ma per Antonio non c’è stato nulla da fare. La famiglia da quanto si apprende ha autorizzato la donazione degli organi.



Domenica avrebbe dovuto festeggiare il sacramento della prima comunione. La notizia ha sconvolto la comunità di Chiaravalle centrale dove il sindaco ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la giornata delle esequie che dovrebbero svolgersi mercoledì.