È morto nelle prime ore di oggi all'Annunziata di Cosenza l'uomo coinvolto nell'incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, al chilometro 83, della Strada Statale 107, in località Garga nel Comune di San Giovanni in Fiore, con il bilancio di tre feriti. Antonio Loria, cinquantenne infermiere sangiovannese, si stava recando al lavoro all'Annunziata di Cosenza, quando per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con la sua Nissan Qashqai con una Opel Zafira.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime con l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasportato presso il nosocomio cosentino dove è stato sottoposto ad un immediato intervento chirurgico. Questa mattina il tragico epilogo con la comunità florense che si è svegliata con la triste notizia del suo decesso. Antonio Loria, che lascia la moglie e un figlio, lavorava presso l'UOC Toracica dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, appassionato di musica negli anni '90 girava i dischi con il nome di Mc Tony J e negli ultimi anni si dilettava a fare piano bar. Tanti i messaggi apparsi sul suo profilo Facebook da parte di colleghi e amici. Il sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa attraverso i canali social. «A nome dell'amministrazione comunale e della città, esprimo le più sentite condoglianze ai familiari di Tonino Loria, giovane di San Giovanni in Fiore e stimato professionista della sanità scomparso stamani dopo un tragico incidente avvenuto ieri. Siamo tutti vicini alla famiglia di Tonino».