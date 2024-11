La signora di Cittanova si arrangia così, con grave pericolo, con dei tubi che quotidianamente collega a delle fontane che ha in giardino

Una lite di condominio e le staccano l’acqua; lei denuncia e si arrangia…con la casa piena di tubi volanti che collega a delle fontane che ha in giardino. Non ha nulla di normale quello che capita a Cittanova, intanto per l’età di questa particolarissima “idraulica” – un’anziana di 85 anni - che, vivendo sola, deve andare avanti e indietro per casa con in mano un “serpentone” di plastica che ogni volta rischia di farla cadere.

La sua esasperazione, di cui c’è traccia anche nelle denunce che ha presentato a carabinieri e polizia, al centro del nostro servizio, in cui Concetta Poliferio chiede “perché ?” e si sfoga: “sono malata e non so quanto può durare”.