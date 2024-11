Un documentario e una storia intensa, quella raccontata nell'ultima puntata de LaCapitale. Saverio Caracciolo, fotoreporter di LaC, veste i panni del regista e dopo l’incontro con Melina nasce l’idea. Maria Carmela Donato, per amici e non, Melina è l’ultima sopravvissuta ancora in vita della strage della Littorina. Il 17 novembre del 1951 il ponte Ciliberto che collega Pizzo e Vibo Marina crolla, facendo precipitare rovinosamente la Littorina che era di passaggio proprio in quel momento. A distanza di oltre settant'anni Saverio Caracciolo fa sua questa storia e grazie ai ricordi quasi fotografici di Melina la racconta in una maniera precisa e struggente.

Lo fa vestendo i panni del regista, partendo dal pochissimo materiale esistente: qualche fotografia e documenti dell’Archivio di Stato ripercorrendo, anche tramite ricostruzioni 3D, tutto il percorso della Littorina. Ripercorrendo egli stesso il percorso della littorina, tornando indietro tramite i racconti di Melina, immedesimandosi nella storia, entrandoci fino in fondo, accompagnando per mano lo spettatore.

“L’ultimo bacio non dato” è il titolo che il regista ha dato a questo docufilm, l’ultimo bacio che Melina non è riuscita a dare a sua mamma. Un bacio che seppur virtualmente è riuscito a regalare a Melina e a tutti i parenti delle 9 vittime di questo crollo.

«Non ho cercato io la storia ma è la storia che ha chiamato me ed è stato difficile realizzare questo docu film perché le parole di Melina segnavano» - commenta il regista in una commovente intervista con Paola Bottero e continua - «Spero di essere riuscito, con questo docufilm, a farle dare quell’ultimo bacio».

