Domenica movimentata a Cosenza per gli agenti della squadra mobile, costretti a uno spettacolare e rocambolesco inseguimento nei confronti di un soggetto che, alla vista del personale in divisa a un posto di blocco, non si è fermato all’alt e ha anzi ingranato la quarta cercando di sfuggire al controllo.

L’episodio si è verificato in via degli Stadi. La polizia si è messa subito alle costole dell’uomo, bloccato poi in autostrada tra gli svincoli di Cosenza e Rende, anche con l’ausilio della Stradale.

Secondo quanto si è appreso, il malvivente avrebbe anche tentato di speronare una delle auto delle forze dell’ordine. Si tratterebbe di uno spacciatore di stupefacenti già noto alle forze dell’ordine.