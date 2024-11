Operava le ritenute alla fonte per i propri lavoratori e collaboratori, ma non le versava all'Erario. Un imprenditore della provincia di Cosenza è stato denunciato. Sequestrati oltre 471 mila euro. In azione i finanzieri della Compagnia di Paola e della Tenenza di Cetraro che hanno eseguito il sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni emesso dal gip di Paola, Rosamaria Mesiti, su richiesta del procuratore Pierpaolo Bruni e del sostituto Maurizio De Franchis. E' stato scoperto che una società attiva nel settore medico, sebbene nel 2014 operasse le ritenute per i propri lavoratori e collaboratori, poi non provvedeva a versarle al Fisco, così determinando un'evasione fiscale.