C'erano proprio tutti. Anche perché agli appuntamenti importanti non si può mancare. Nonna Francesca Farina ha trovato accanto a sé, nel giorno del suo centesimo compleanno, la famiglia, gli amici e la comunità di Caraffa. Tutti insieme per brindare ai cento anni della signora originaria del piccolo borgo del Catanzarese e sorridere al tempo che passa provocando scintille di felicità.

Ed è così che, tra palloncini ed un mazzo di cento rose rosse, la neo centenaria ha festeggiato il suo secolo di vita. Un compleanno trascorso tra gli affetti più cari, quelli per i quali nonna Francesca ha sempre messo il proprio cuore a disposizione senza mai pretenderlo indietro.

Dal 1924 al 2024 la signora Farina ha visto il mondo cambiare ed oggi, per lei, è come se quello stesso mondo si fosse fermato per omaggiarla. Un inchino alla saggezza impigliata tra le rughe ed il bianco e nero dei ricordi, un tributo a chi dal tempo ha saputo difendersi con l'amore.

A portare il saluto e l'abbraccio dell'intera cittadinanza sono stati il sindaco di Caraffa Antonio Sciumbata e i rappresentanti dell'amministrazione comunale. Presente anche il parroco don Francesco Muccari. A rendere ancora più emozionante la festa di compleanno, che si è svolta nei locali del Museo della Civiltà contadina, è stata la presenza in sala della signora Anna Sulla, coetanea di nonna Francesca, e divenuta centenaria lo scorso 6 marzo. Due donne di altri tempi, straordinarie e con un'età a tre cifre.