Un secolo di vita e la voglia di vivere al passo con i tempi. Per questo Luigi Quintieri, centenario di Fagnano Castello, nel Cosentino, ha pensato bene di rivolgersi allo sportello postale del paese per richiedere l'attivazione di una Postepay Evolution per poter effettuare i pagamenti in maniera più sicura e farsi domiciliare in modo facile e veloce le utenze domestiche.

Compleanno particolare

Insieme alla carta, Poste Italiane ha voluto consegnare al nonnino digitale, che proprio ieri ha compiuto 101 anni, anche una targa ricordo a margine di una piccola cerimonia organizzata nel rispetto delle norme anti-Covid con la partecipazione dei numerosi nipoti dell'anziano. «Con pazienza e parole semplici hanno risposto a tutte le mie domande su come utilizzare la carta - ha affermato l'uomo - sono molto soddisfatto, adesso sono un nonno digitale». La targa è stata consegnata dalla direttrice Teresa Cozzolino: «Per noi è motivo di orgoglio poter condividere questo giorno speciale insieme a questo nostro affezionatissimo cliente».