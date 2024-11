Denunciato per maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori nei confronti della compagna e sottoposto ad un provvedimento cautelare, avrebbe reiterato i suoi comportamenti, aggravandoli fino al punto di costringere la donna, con minacce di morte, a rimanere chiusa in casa ed a non poter svolgere alcun tipo di attività. Per questo motivo, l'autorità giudiziaria di Palmi ha deciso un aggravamento della misura ed ha disposto l'arresto dell'uomo eseguito da personale del Commissariato di Gioia Tauro della Polizia.

Gli agenti, l'estate scorsa, dopo aver raccolto la denuncia della donna in merito alle gravi minacce di morte subite dal compagno, hanno effettuato una serie di accertamenti e di attività su delega della Procura dalle quali sono emersi importanti trascorsi che aggravavano quanto già di pericoloso formalizzato dalla vittima. È stato quindi disposto un provvedimento cautelare a carico dell'uomo a tutela della donna, della figlia minore e dei suoi familiari coinvolti nella vicenda. L'uomo, con diversi trascorsi giudiziari e di polizia, incurante del provvedimento, avrebbe però reiterato i suoi atteggiamenti persecutori, il che ha comportato l'aggravio della misura e gli arresti domiciliari per l'uomo nella propria abitazione, lontano dall'ex compagna.