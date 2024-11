Il professionista operante nella Sibaritide avrebbe messo in atto raggiri in merito a procedure giudiziarie immobiliari. E ora a rispondere è il Ministero della giustizia

Notaio accusato e condannato per peculato per fatti avvenuti nel 2008. E ora a pagare sarà lo Stato. Nelle ultime ore è stato condannato il Ministero della Giustizia per alcuni fatti commessi nel 2008 da un notaio di Rossano operante nella Sibaritide. A tal riguardo alcune persone vittime del raggiro ebbero modo di adire le vie legali per vedere risarcito il danno subito a seguito dell’appropriazione di ingenti somme versate dagli assistiti quali partecipanti a talune procedure giudiziarie immobiliari.

Le parti offese, rappresentate dagli avvocati Vincenzo Arcangelo e Giuseppe Arcangelo, avevano corrisposto diverse migliaia di euro al fine di aggiudicarsi taluni immobili di pregio ubicati nella Sibaritide. Le vittime, pur avendo provveduto a corrispondere le somme necessarie per l’aggiudicazione degli immobili, hanno atteso invano il provvedimento di aggiudicazione, mai pervenuto. Così il giudice ha condannato il Ministero della Giustizia quale responsabile dei fatti commessi dal notaio.