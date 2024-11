Danneggiato anche uno stabile collocato nelle vicinanze. Accertamenti in corso per stabilire l’origine del rogo

Un incendio ha coinvolto più autovetture questa notte su via Nazionale a Badolato Marina. Quattro le autovetture coinvolte: una Smart una Lancia Delta una Fiat Stilo ed una Lancia Prisma. Sul posto per estinguere le fiamme, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato con supporto di autobotte. Quattro piani dello stabile adiacente al rogo sono stati investiti dalle fiamme e dal calore. Danneggiate le unità esterne dei condizionatori, tapparelle ed annerimento pareti. Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio, nessuna ipotesi al momento viene esclusa.