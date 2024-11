Da una prima verifica non è stato rinvenuto alcun elemento utile circa l'origine dolosa dell'incendio. Indagini in corso

Un incendio di auto si è verificato questa notte in via Massara, nel comune di Catanzaro. Interessata dalle fiamme una marcedes classe A completamente distrutta. Le fiamme si sono propagate alla vettura parcheggiata nelle vicinanze una Toyota Aygo che ha richiamato danni nella parte anteriore. Da una prima verifica effettuata dal personale vigilfuoco non è stato rinvenuto alcun elemento utile circa l'origine dolosa dell'incendio. Accertamenti in corso, al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco della sede Centrale con supporto di autobotte.