Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono intervenute questa notte alle ore 2.20.circa nel quartiere Fortuna zona sud della città per incendio autovetture.

Quattro le auto coinvolte nel rogo una Citroën, una Peugeot, una Audi Q3 ed una Fiat Punto parcheggiate in una traversa di Viale Magna Grecia. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme, evitando il propagarsi delle stesse nella zona circostante, ed alla messa in sicurezza dei veicoli. Accertamenti in corso circa l'origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Disagi e momenti di panico tra gli abitanti della zona a causa delle fiamme alte e del fumo denso ed acre sviluppatosi dalla combustione. Danni all'intonaco della parete esterna dello stabile situato in prossimità dell'incendio.