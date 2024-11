Gli episodi non sono collegati. Mezzi distrutti in Viale Sant’Angelo e a Mandatoriccio. In ospedale un paziente con problemi psichiatrici ha cercato di bruciare il suo materasso

Due auto in fiamme nella notte tra Rossano e Mandatoriccio, mentre all’alba nel pronto soccorso dell'ospedale Nicola Giannettasio un paziente affetto da problemi psichiatrici ha dato fuoco al materasso sul quale era adagiato. Una notte di cronaca intensa dunque lungo lo Jonio cosentino. Intorno alla mezzanotte un’Audi è andata a fuoco lungo la strada principale di Rossano, in Viale Sant’Angelo, nei pressi dello stadio comunale. Mezzo completamente distrutto e fiamme altissime. Ignote per ora le cause dell’incendio.

Un altro veicolo è stato dato alle fiamme nel cuore della notte a Mandatoriccio. In questo caso si prospetta la matrice dolosa.

Infine, quanto accaduto a Pronto soccorso di Rossano è al vaglio degli uomini del Reparto operativo dei carabinieri di Corigliano Rossano. L’uomo, in particolare stato confusionale, ha riportato lievi ustioni. Nell’immediatezza è stato soccorso dal personale sanitario che ha evitato il consumarsi di una tragedia.