Una stazione di rifornimento ancora in fase di realizzazione nella notte scorsa è andata a fuoco. È successo a Rossano sul centralissimo viale Sant’Angelo, strada principale di raccordo che collega lo Scalo alla località balneare bizantina. Non si conoscono ancora le dinamiche né i motivi che hanno mosso la mano dei piromani. È probabile, infatti, che le fiamme abbiano una matrice di dolo e non si siano innescate da sole dal momento che - da quanto si apprende - la stazione di rifornimento, ancora in fase di allestimento, era vuota di ogni liquido infiammabile e priva di quadro elettrico. Ma quello della stazione di rifornimento non sarebbe stato l’unico incendio divampato nella scorsa notte a Rossano. Infatti, sarebbero andate a fuoco anche alcune auto e un garage. Tanto che, a supporto dei Vigili del fuoco di Rossano, è stato necessario l’intervento di altre squadre Vvf provenienti dalla provincia.

Ora bisogna capire innanzitutto se i casi siano collegati, se dietro agli atti incendiari ci sia la mano del racket oppure se ci siano altre motivazioni. Se ne saprà di più nelle prossime ore.