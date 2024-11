Un incendio ha coinvolto un locale e parte di un immobile a Tropea, in provincia di Vibo Valentia. Il rogo si è registrato nella notte lungo la centralissima piazza Vittorio Veneto. Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno interessato il palazzo che ospita il ristorante Little Italy. I danni sono ancora in corso di quantificazione. Avviate indagini per accertare la natura del rogo.