L'episodio si è verificato a Gagliato, con le vetture che erano parcheggiate in una piazzetta del centro abitato. Sono in corso le indagini e al momento nessuna ipotesi viene esclusa

Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Chiaravalle Centrale è intervenuta alle ore 3 circa, della scorsa notte, in via Vittorio Emanuele II nel comune di Gagliato per incendio autovetture. Tre i veicoli coinvolti una Volkswagen Passat SW, una Mercedes Classe C ed una Alfa Romeo 156. Le auto erano parcheggiate in una piazzetta situata nel centro abitato.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse alla zona circostante. Non sono mancati i disagi per gli abitanti della zona allarmati dalle alte fiamme e dal fumo denso e acre scaturito dalla combustione. Al termine delle operazioni di spegnimento personale dei vigili del fuoco congiuntamente ai carabinieri presenti sul posto hanno effettuato una prima verifica per risalire alle cause origine del rogo. Ulteriori accertamenti in corso, al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Non si registrano danni a persone.