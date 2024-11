Enorme dispiegamento di uomini e mezzo dei vigili del fuoco per contenere il vasto incendio

Notte di fuoco quella appena trascorsa nella zona costiera tra Montepaone e Soverato nel Catanzarese. Un rogo di ampissime dimensioni si è sviluppato rapidamente sulle colline delle due cittadine ioniche. Lingue di fuoco altissime erano visibili da più punti del litorale Catanzarese.

Necessario un eccezionale dispiegamento di uomini e mezzi

L'allarme è scattato intorno alle 21.30 quando numerose chiamate sono giunte alla sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco ma pur il tempestivo intervento delle squadre non è riuscito immediatamente a contenere l'incendio che, alimentato dal forte vento, si è propagato rapidamente lambendo diverse abitazioni presenti nella zona. Un vasto dispiegamento di mezzi e uomini è stato impiegato per avere ragione sulle fiamme: è stato necessario l'intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla centrale di Catanzaro, dal distaccamento di Sellia Marina, dal distaccamento volontario di Girifalco e dal distaccamento di Soverato.

Oltre venti unità di uomini e sette mezzi antincendio hanno tenuto sotto controllo le fiamme in prossimità delle abitazioni. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore e solo alle prime luci dell’alba si è riuscito a riportare la situazione alla normalità. Ettari ed ettari di macchia mediterranea e colture sono andati in fumo questa notte ma nessun danno ad abitazioni.

Luana Costa