Apprensione per la presenza nella zona interessata dai roghi di una centrale del gas. Sul posto anche gli uomini di Calabria verde. Le fiamme sono state domate solo in mattinata

Soltanto questa mattina sono stati spenti gli ultimi focolai di un incendio che ha tenuto impegnati tutta la notte nei pressi del centro abitato di Zumpano diverse unità dei vigili del fuoco e Calabria verde.

Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni e per qualche tempo si è temuto il peggio ma per fortuna si è riusciti a scongiurare la necessità di evacuare. Apprensione anche per la presenza nella zona interessata dai roghi di una centrale del gas. I primi focolai erano stati avvistati poco dopo le 18.00 di ieri sera. Fino al calare dell’oscurità, le operazioni di spegnimento avevano coinvolto anche un mezzo aereo. Poi, dopo l’incessante lavoro andato avanti tutta la notte, all’alba l’incendio è stato domato.