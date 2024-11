I controlli sono finalizzati alla repressione dei reati in genere con particolare attenzione a quelli di natura predatoria, nonché al contrasto dell’abusivismo edilizio ed al porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere

Continuano senza sosta i servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni diretta dal Capitano Giuliano Carulli e finalizzati alla repressione dei reati in genere con particolare attenzione a quelli di natura predatoria, nonché al contrasto dell’abusivismo edilizio ed al porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri hanno eseguito numerose perquisizione personali, veicolari e domiciliari effettuando altresì diversi controlli alla circolazione stradale identificando 65 persone e di 30 veicoli.

Nello specifico, i Carabinieri di Bagnara Calabra: hanno arrestato Giuseppe Ottinà, 52enne di Bagnara Calabra, già noto alle forze dell’ordine in esecuzione del provvedimento di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria. Dovrà espiare la pena di anni 2, mesi 9 e giorni 2 di reclusione per il reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato, commesso in Bagnara Calabra nel 2007;hanno denunciato un 24enne di Scalea per il reato di truffa. Lo stesso, dopo aver inserito un annuncio di vendita di un elettrodomestico “Bimby”, sulla piattaforma web “subito.it”, e dopo aver incassato dalla vittima la somma pattuita, non forniva l’oggetto in questione rendendosi successivamente irreperibile; hanno denunciato una 44enne di Roma per il reato di frode informatica. La stessa, alterando un sistema informatico, effettuava una ricarica di euro 105,00 su una carta “Postepay” a lei intestata, prelevando indebitamente tale somma dalla carta “Postepay” di un 18enne di Scilla (RC).

I Carabinieri della Stazione di Scilla: hanno denunciato un 68enne di Bagnara Calabra per abusivismo edilizio. Lo stesso, senza aver mai ottenuto qualsiasi autorizzazione amministrativa, edificava tre fabbricati in muratura semplice con copertura in legno e lamiera per una superficie complessiva occupata di oltre 120 mq.; hanno denunciato un 18enne di Scilla per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, poiché, al fine di ottenere una licenza per porto d’armi, ometteva di attestare nella prevista dichiarazione sostitutiva di certificazione la propria convivenza con un familiare pregiudicato.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile: hanno denunciato un 45enne di Reggio Calabria per porto illecito di oggetto ad offendere, poiché, sottoposto a controllo a bordo dell’autovettura a lui intestata, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico, marca “Opinel Inox”, della lunghezza complessiva di cm 19.; hanno denunciato un 61enne di Reggio Calabria per il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, nonché una 57enne di Napoli per il reato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa. Nello specifico, gli stessi venivano sottoposti a controllo a bordo di un’autovettura, la quale, già oggetto di ordinanza di sequestro e confisca da parte della Prefettura di Reggio Calabria, risultava intestata al denunciato ed affidata alla denunciata, come custode giudiziale; hanno denunciato un 20enne di Reggio Calabria per porto illecito di oggetto ad offendere. Lo stesso, sottoposto a controllo a bordo dell’autovettura a lui in uso, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di cm 17, e di una fionda a forcella in legno, corredata da relativi elastici.