È atteso a metà settembre l'insediamento del nuovo procuratore aggiunto di Catanzaro, Giancarlo Novelli, proposto il 29 giugno scorso dalla quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, quale erede di Giovanni Bombardieri, nominato alla guida della Procura di Reggio Calabria. «Al prossimo plenum quasi certamente sarà nominato» - ha confermato il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri. Applicato alla settima sezione, sicurezza urbana, della Procura di Napoli, Giancarlo Novelli andrà ad affiancare gli altri due aggiunti: Vincenzo Capomolla e Vincenzo Luberto. «Una persona seria e un magistrato apprezzato non solo negli ambienti della magistratura. Non vedo l'ora che arrivi». Si rafforzano così gli uffici della Procura che prima dell'arrivo di Nicola Gratteri contava numerose caselle vuote: «Nel momento in cui si insedia il terzo aggiunto, mancherebbe un solo sostituto nonostante ciò anche con questo organico il lavoro procede bene. In Procura c'è grande entusiasmo e grande voglia di fare».

Luana Costa