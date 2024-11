Si era denudato davanti all'abitazione di una minorenne. Per questo, con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico aggravato, i carabinieri della compagnia di Crotone hanno arrestato un bracciante agricolo di 34 anni. Per l'uomo è scattata anche l'aggravante dovuta al fatto che il reato è stato commesso alla presenza di una giovane non ancora maggiorenne. I militari sono intervenuti di fronte all'abitazione della vittima dove hanno sorpreso l'uomo che si era denudato. Dopo l'arresto, è stata disposta nei confronti dell'uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa.