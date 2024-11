A darne notizia è Walter Campagna, segretario regionale aggiunto del sindacato Uspp: «Ci auguriamo che siano adottati provvedimenti per consentire al personale di lavorare in piena sicurezza»

Ennesimo episodio di aggressione, da parte di un detenuto, ai danni di un agente di polizia penitenziaria nel carcere di Catanzaro. A darne notizia è Walter Campagna, segretario regionale aggiunto del sindacato Uspp. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri quando un detenuto del reparto Cdt si è scagliato contro un agente addetto al servizio, colpendolo in varie parti del corpo.

«Un episodio grave - sottolinea Campagna - che si aggiunge alle tante criticità che stanno interessando gli istituti penitenziari del nostro territorio. Dopo il recente provvedimento adottato dal governo con il quale è stato istituito il reato di rivolta in carcere - aggiunge - ci auguriamo che siano adottati ulteriori provvedimenti per consentire al personale di lavorare in piena sicurezza. Auguriamo un pronta guarigione all'agente aggredito».