Anoia (RC) - Ennesima intimidazione ai danni della cooperativa sociale 'Giovani in vita' di Anoia, nel reggino. Nella notte, ignoti hanno affisso un cartello con il cognome del direttore della cooperativa, Domenico Lupopino, ed una croce disegnata sopra, sul un cancello attraverso il quale si accede ad un terreno gestito dalla cooperativa. La coopertiva, che già in passato ha subito atti intimidatori come il furto di un trattore e l'incendio di un ulivo secolare, gestisce a titolo oneroso terreni confiscati alla mafia.