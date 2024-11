In fiamme un capannone e tutte le attrezzature di una azienda della Cooperativa Goel, nel reggino. E' la settima volta in sette anni che la cooperativa subisce atti intimidatori

Un nuovo atto intimidatorio a danno della cooperativa Goel. Ignoti hanno dato alle fiamme il capannone con le attrezzature agricole, situato all'interno dell'agriturismo biologico 'A Lanterna'. Tutto il materiale e le attrezzature sono andate completamente distrutte, un danno che supera i trenta mila euro. Non è la prima volta chhe la cooperativa subisce atti intimidatori, questa è la settima volta in sette anni. La società agricola fa parte del gruppo cooperativo Goel, che aggrega aziende agricole della Locride e della Piana di Gioia Tauro che si oppongono alla ‘ndrangheta. "Una vera e propria escalation mafiosa che tenta di soggiogare questa azienda che insieme a Goel Bio - si legge in un comunicato - ha scelto un modello di sviluppo sostenibile e crea valore sociale ed economico nel territorio. Questo stillicidio di aggressioni va fermato".