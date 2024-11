Circa quaranta alberi di ulivo sono stati tagliati in una campagna della frazione Scaliti di Filandari. Ancora ignote le cause del raid criminale. Indagini sull’accaduto sono state avviate dai carabinieri della locale Stazione dopo la denuncia da parte del proprietario del fondo agricolo che si è accorto stamane dell'accaduto. Ingenti i danni ancora in corso di quantificazione.