Malviventi in fuga dopo il colpo. Sulle loro tracce i carabinieri della locale Stazione. Un analogo episodio si era verificato nel dicembre scorso scorso. In quel caso i responsabili vennero incastrati dalle telecamere

Una rapina a mano armata si è verificata nella mattinata di oggi, sabato 2 settembre, all’ufficio postale di via Nazionale a Pizzo. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, almeno due malviventi avrebbero fatto irruzione nei locali, a quell’ora molto frequentati specie per il pagamento delle pensioni, e con il volto travisato da un casco integrale hanno preteso la consegna di denaro contante da parte dei dipendenti.

Uno dei malviventi avrebbe dunque sferrato un pugno al direttore della filiale per indurlo a più miti consigli. Arraffato il bottino, la cui entità è ancora da stabilire con precisione, i rapinatori si sarebbero dileguati rapidamente a bordo di una moto con la quale erano arrivati sul posto.

Sul luogo del misfatto si sono prontamente recati i carabinieri della locale Stazione per raccogliere le testimonianze dei presenti, avviare le indagini e quindi mettersi sulle tracce dei malviventi. Dalle prime ricostruzioni avrebbero agito a volto coperto da casco integrale per poi fuggire in moto.

Si tratta della seconda rapina messa a segno nello stesso ufficio postale. Nel caso precedente, avvenuto nel dicembre scorso, i rapinatori vennero poi individuati e arrestati grazie al fondamentale contributo delle immagini del sistema di videosorveglianza.

Stefano Mandarano